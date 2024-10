In Italia circolano auto sempre più vecchie: quasi 12 anni l’età media

AgenPress. Il parco circolante in Italia è sempre più vecchio tanto che, secondo un’analisi* di Facile.it, l’età media delle auto che viaggiano sulle strade del nostro Paese è arrivata a settembre 2024 a 11 anni e 8 mesi, addirittura il 3% in più rispetto ad un anno prima.

Continuando nella lettura dell’analisi si scopre che, vista l’età media dei veicoli, tra chi sceglie una garanzia accessoria in fase di sottoscrizione della polizza Rc ben il 39% opta per l’assistenza stradale.

Rc auto

L’anzianità di una vettura, oltre ad essere probabile causa di minore sicurezza per i passeggeri e peggiore sostenibilità ambientale, incide sul premio pagato per l’assicurazione Rc auto? La risposta è sì. Facile.it ha preso in considerazione il profilo di un assicurato** e ha calcolato – a parità di condizioni – quanto varia il premio medio pagato con l’anzianità del veicolo.

Con un’età media di 10 anni la tariffa da sostenere per l’Rc auto è di circa 206 euro, dato che sale a 228 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 284 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni. Una differenza del 38% in quattro anni.

I dati regionali

Guardando all’età media delle vetture nelle varie regioni italiane, dall’analisi è emerso che le auto più vecchie si trovano in Basilicata, dove a settembre 2024 il valore ha raggiunto i 13 anni e 9 mesi, 2 anni in più rispetto alla media nazionale. Al secondo e terzo posto della classifica si posizionano il Molise (13 anni e 7 mesi) e, a pari merito, Calabria e Sicilia, dove – sempre mediamente – le vetture hanno 13 anni e 6 mesi. Ai piedi del podio troviamo la Sardegna (13 anni e 1 mese).

Al lato opposto della classifica la Toscana, dove circolano le auto più “giovani” della Penisola: lo scorso mese l’età media era di 10 anni e 7 mesi, 1 anno in meno rispetto alla media italiana. Seguono la Lombardia (11 anni e 1 mese) e il Lazio (11 anni e 2 mesi). Quarto posto tra le più virtuose per l’Emilia-Romagna, con una media d’età di 11 anni e 5 mesi, seguita dal Piemonte (11 anni e 7 mesi).

Ecco di seguito l’età media dei veicoli circolanti in ciascuna delle 20 regioni italiane:

Regione Età media auto settembre 2024 Basilicata 13 anni e 9 mesi Molise 13 anni e 7 mesi Calabria 13 anni e 6 mesi Sicilia 13 anni e 6 mesi Sardegna 13 anni e 1 mese Puglia 12 anni e 9 mesi Valle d’Aosta 12 anni e 8 mesi Friuli-Venezia Giulia 12 anni e 7 mesi Abruzzo 12 anni e 6 mesi Umbria 12 anni e 5 mesi Campania 12 anni e 2 mesi Marche 12 anni Trentino-Alto Adige 11 anni e 9 mesi Italia 11 anni e 8 mesi Liguria 11 anni e 8 mesi Veneto 11 anni e 8 mesi Piemonte 11 anni e 7 mesi Emilia-Romagna 11 anni e 5 mesi Lazio 11 anni e 2 mesi Lombardia 11 anni e 1 mese Toscana 10 anni e 7 mesi

** Simulazione effettuata prendendo a campione un assicurato, residente in provincia di Milano, di età compresa tra 50 e 60 anni, in prima classe di merito.