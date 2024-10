Lazio. Emanuela Mari: “Prestazioni sanitarie più accessibile per migliaia di cittadini”

AgenPress. “Esprimo grande soddisfazione per l’atto concreto di ristrutturazione messo in campo dalla giunta Rocca sulle prestazioni sanitarie nel Lazio”.

Così il consigliere regionale Emanuela Mari (Fratelli d’Italia).

“Stiamo parlando di diciassette milioni di euro per andare incontro ai bisogni urgenti dei cittadini del Lazio. Uno stanziamento che la Regione ha deliberato per fornire 400mila prestazioni “fuori soglia”. Si tratta cioè di quegli esami e visite che ad oggi superano i tempi di garanzia previsti per le liste di attesa dalla normativa vigente.

Solo nella Asl Roma 4, le prestazioni fuori soglia per cui è ora prevista una copertura sono 21.753, per una spesa di circa 800mila euro. Si tratta quindi di migliaia di cittadini della nostra azienda sanitaria che potranno accedere a servizi a cui hanno diritto secondo la legge.

Fatti concreti, che azzerano tante accuse ingenerose e che consentiranno anche agli operatori delle nostre Asl di poter vedere i loro sforzi quotidiani trasformarsi in assistenza adeguata e risposte in tempi rapidi agli utenti del servizio sanitario pubblico”, conclude Emanuela Mari.