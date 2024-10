“Ama Lentamente”, un inno all’amore consapevole: il nuovo inedito di Emilio

AgenPress. Dall’1 novembre sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Ama Lentamente”, il nuovo inedito di Emilio. Reduce dal grande riscontro di pubblico del singolo precedente “I tuoi silenzi”, il cantante pontino ci comunica in anteprima il lancio di questa profonda, ma vibrante canzone, che ha la firma di Remo Elia e Luca Sala. Il brano, prodotto dall’etichetta “La Mia Song”, farà parte dell’omonimo album il cui lancio è previsto per gennaio 2025.

Abbiamo chiesto a Emilio di raccontarci il senso della sua nuova canzone. Un dialogo interiore profondo intriso di momenti introspettivi e riflessioni sull’amore, nonché sul senso di consapevolezza emotiva raggiunta dal protagonista. Un vero viaggio nella psiche che porta ad un cambiamento nel comportamento attraverso un processo graduale, riservando un ruolo centrale alle emozioni, ma soprattutto quanto queste influiscano nelle nostre scelte decisionali.

Molti di noi sognano un amore sconfinato che tolga il respiro, ma quanto siamo influenzati dalle nostre aspettative e nel credere che le prime sensazioni dell’innamoramento si mantengano anche nel tempo? Ed è lì che inizia, a volte, la corsa dell’essere umano. Tendiamo a idealizzare l’altro, proiettando sul partner sogni, desideri, aspettative e copioni passati perdendoci il qui ed ora.

Il protagonista, attraverso attente riflessioni, decide di fermarsi promettendo a se stesso di non voler più perdere il tempo presente. Anche se questo fosse caratterizzato da emozioni spiacevoli, ma accogliendole e dando a queste un senso. Aspetto fondamentale, dunque, conoscere prima la propria persona, accogliersi e amarsi per poter donare amore agli altri in modo autentico.

Il brano sarà accompagnato da un videoclip girato a Barcellona e sarà pubblicato sul canale ufficiale di Emilio l’8 novembre.

Luigi Cacciatori