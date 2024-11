12esima edizione Forum Italiano sulla Fibrosi Cistica

AgenPress. Si sposta ad Arenzano, in provincia di Genova, per la sua 12esima edizione, il Forum Italiano sulla Fibrosi Cistica, il principale evento di informazione e aggiornamento sulla patologia per tutte le persone con FC e i loro familiari.

“Per riflettere sul presente e per guardare al futuro è nato il Forum, oggi sempre di più, un momento fondamentale per tutto il mondo FC”. Queste le parole di Gianna Puppo Fornaro, Presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica al suo 10° Forum che coincide con i suoi 10 anni di Presidenza, nei quali, aggiunge “è stato affrontato un percorso lungo dove sono stati fatti molti passi avanti per i pazienti e le loro famiglie ma anche un percorso breve rispetto a quanto ancora va realizzato per permettere, a tutte le persone con FC, di affrontare questa malattia non come una condanna ma come una sfida da poter vincere. Insieme ai donatori, ai volontari e alle Istituzioni possiamo, e dobbiamo, continuare a migliorare la qualità delle cure e della vita di chi nasce con questa malattia”. Conclude la Presidente.

Quest’edizione si concentrerà sul ruolo dei Centri di cura dall’infanzia all’età adulta. Grazie alla legge 548/93 che ha normato l’istituzione di Centri di cura specializzati di riferimento per la Fibrosi Cistica in ogni regione d’Italia, e ai progressi della ricerca sulla patologia, le aspettative di vita dei pazienti FC sono cambiate. Insieme a loro anche le necessità terapeutiche e i percorsi di cura. All’approfondimento sulla situazione attuale e sui possibili orizzonti dei Centri di cura, del loro ruolo per i pazienti e le loro famiglie, è dedicato questo Forum.

Nei due giorni di evento – sabato 16 e domenica 17 novembre – sono previste sessioni di grande interesse che si occuperanno di diversi aspetti legati alla fibrosi cistica, da quelli prettamente clinici e scientifici a quelli legati alla qualità della vita, come il lavoro, a quelli più propriamente di carattere associativo, fino ad arrivare agli aggiornamenti sia a livello internazionale che nazionale.