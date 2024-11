Brunetta: “La caduta del Muro di Berlino fu il trionfo della speranza, della democrazia e dei diritti umani contro l’oppressione e il totalitarismo”

Il 35esimo anniversario di quei memorabili momenti giunge in un contesto storico complesso, dominato da tensioni geopolitiche e incertezza sul futuro. Profondi cambiamenti globali generano paure e allarmi diffusi. Estremismi e polarizzazioni appaiono come la cifra di questi tempi difficili. I conflitti irrisolti in Ucraina e in Medioriente incombono su un’Europa che fatica a rinsaldare i suoi legami interni e a trovare nuove forme di autonomia.