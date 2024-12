Mariotto tocca le parti intime di un ballerino. Campione (FdI): “La Rai non ha preso nessun provvedimento”

Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto”.

Le molestie, soprattutto se arrecate sul luogo di lavoro, sono un illecito grave a cui in Senato stiamo lavorando con spirito bipartisan affinché venga introdotto come reato nel nostro ordinamento. Il ddl del quale sono relatrice è infatti all’esame delle Commissioni lavoro e giustizia proprio in questi giorni. Fatti come quello che si è verificato durante la trasmissione Ballando con le stelle non sono tollerabili”.