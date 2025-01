Milano, Sardone (Lega), studentesse del Belgio denunciano aggressioni sessuali in piazza Duomo a Capodanno

AgenPress. “Il recente capodanno di Piazza Duomo a Milano potrebbe essere stato simile a quello drammatico del 2022. 4 ragazze di un gruppo di 6 ventenni hanno denunciato sul quotidiano belga SudInfo di essere state aggredite sessualmente. La loro testimonianza è terribile: raccontano di aver subito un’aggressione davanti a decine di persone in piazza.

Laura, una di loro, ha riferito: “Eravamo in trappola, impotenti di fronte a una tale violenza! Eravamo circondati e non potevamo muoverci! Ci tenevano le mani mentre altri ci toccavano su tutti i vestiti e persino sotto i vestiti! Nonostante le giacche e le sciarpe. Tutto questo è andato avanti per 10 minuti, che è un tempo molto lungo in questo tipo di situazione.

È stato un signore italiano a salvare me e sua moglie, anche lei molestata. Altrimenti non so cosa mi sarebbe successo. E i giovani insultavano gli italiani e i turisti”. La giovane inoltre ha detto: “Sto denunciando queste aggressioni perché non accadano ad altri turisti belgi. Sono abituata a viaggiare in tutto il mondo e non mi è mai successo nulla”.

Dichiarazioni che ricordano le orribili testimonianze delle ragazze abusate in Piazza Duomo nel 2022. I giovani segnalano anche che in piazza c’erano pochissimi italiani e tantissimi stranieri con bandiere di paesi nordafricani e arabi. Se fosse confermata l’aggressione, sarebbe la conferma di una violenza indecente e inaccettabile, da parte di giovani stranieri e di seconda generazione a Milano esattamente come successo anni fa.

Non solo quindi risse e insulti all’Italia e alla Polizia ma anche lunghi assalti sessuali ai turisti presenti in piazza. In questo contesto segnalo che il sindaco Sala nulla ha detto dei comportamenti dei giovani stranieri in Piazza Duomo e che non c’è stato alcun commento da parte di esponenti della sinistra sui video circolati in rete.

La denuncia di una possibile aggressione sessuale di gruppo confermerebbe inoltre la visione di questi giovani nei confronti delle donne, considerate come oggetti da abusare in libertà. Una concezione di donna inferiore che purtroppo è diffusa in molte comunità islamiche e su cui non è più accettabile tacere e chiudere gli occhi. Dove sono le femministe?”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, consigliere comunale della Lega a Milano.