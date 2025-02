“La prevenzione in dieci note”, a Casa Sanremo talk con il Ministro Schillaci

Al via la campagna per la promozione degli stili di vita sani e gli screening oncologici

AgenPress. Giovedì 13 febbraio, alle ore 10, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, interverrà al talk show dal titolo “La prevenzione in dieci note” organizzato presso Casa Sanremo dal Ministero della Salute in collaborazione con la Rai e la Direzione artistica del Festival di Sanremo.

All’evento, condotto da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, partecipano esperti del settore, artisti e cantanti, uniti per sostenere l’importanza della prevenzione oncologica e sensibilizzare i cittadini sull’adozione di stili di vita sani. “La prevenzione è sempre una buona musica” è infatti il claim scelto per il talk al quale prenderà parte anche Carlo Conti, Direttore artistico e conduttore del 75° Festival di Sanremo, che nella serata di giovedì dal palco dell’Ariston lancerà un appello al pubblico raccomandando screening e corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori e altre gravi malattie.

A Casa Sanremo, insieme al Ministro Schillaci, saranno presenti il direttore generale della Rai, Roberto Sergio ed i cantanti Francesca Alotta, Simone Cristicchi e Irene Buselli. Interverranno in collegamento il Prof. Paolo Ascierto, la Prof.ssa Colao ed il cantante Paolo Vallesi.

Durante il talk verrà proiettato il video prodotto da Rai Teche, in collaborazione con il Ministero della Salute, con brani di Sanremo che nelle varie edizioni hanno toccato il tema della salute.

Sarà inoltre proiettata un’infografica con un decalogo di semplici regole per fare prevenzione nel corso di tutte le fasi della vita.