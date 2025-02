Corte Costituzionale. Eletti i quattro giudici di nomina parlamentare. Ecco chi sono

AgenPress – Il Parlamento ha eletto i quattro giudici della Corte Costituzionale, l’organismo che giudica la legittimità costituzionale delle leggi e risolve i conflitti tra lo Stato e le regioni. Si tratta di Francesco Saverio Marini, Roberto Cassinelli, Massimo Luciani e Maria Alessandra Sandulli, che hanno superato la soglia minima dei tre quinti dei voti di deputati e senatori. Il più votato è stato Luciani con 505 voti, seguito da Cassinelli con 503 voti e da Sandulli con 502 voti. Marini na ha ottenuti invece 500. Altri cinque voti sono andati al senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, mentre quattro sono andati al viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, sempre di Forza Italia. Le schede bianche sono state dieci, le nulle sono state quattro.

I quattro nuovi giudici entreranno in carica a tutti gli effetti dopo il giuramento al Palazzo del Quirinale di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si terrà nei prossimi giorni.

La Costituzione prevede che i giudici costituzionali nominati dal Parlamento (cinque dei 15 totali) siano eletti con voto segreto, con la maggioranza dei due terzi dei deputati e dei senatori riuniti insieme. Questa soglia corrisponde a 403 parlamentari sul totale dei 605 tra deputati e senatori attualmente in carica. Se per tre votazioni il Parlamento in seduta comune non riesce a eleggere nessun giudice la soglia scende a tre quinti, ossia per l’appunto a 363 parlamentari.