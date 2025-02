FantaSanremo 2025 – Risultati serata mercoledì 12 febbraio

Serena Brancale vince la serata di ieri e si porta in testa alla classifica parziale del FantaSanremo. Alle sue spalle Lucio Corsi e Marcella Bella

AgenPress. Al termine della seconda serata del 75esimo Festival di Sanremo, caratterizzata dall’esibizione di 15 fra i 29 cantanti in gara, Serena Brancale balza in testa alla classifica provvisoria del FantaSanremo grazie ad un’ottima performance di giornata che la inserisce di diritto fra gli artisti favoriti alla vittoria finale del fantasy game.

La cantautrice e polistrumentista barese ha aggiunto 95 punti ai 35 conquistati nella prima serata del Festival. Il bottino è stato ottenuto da Serena Brancale grazie ai bonus per la presenza di performer sul palco (+15), per essere stata presentata dal co-conduttore (Bonus Eurospin + 5), per avere abbracciato il conduttore (Bonus Italpizza +10), per essersi fatta fotografare con la tazza “FantaSanremo” in mano nello studio di Rai Radio2 (+10). Ottimo il bottino raccolto grazie alla partecipazione al DopoFestival con 5 punti per la partecipazione, 10 per l’esibizione con gli Street Clerks, ancora 10 per essere stata l’ultima artista ad esibirsi con la band e 5 per aver fatto un selfie o video con Alessandro Cattelan durante la trasmissione. Completano il bottino due bonus di serata: l’ombelico in bella vista (+5) e la palpata ai glutei della statua di Carlo Conti al DopoFestival (+20).

Al secondo posto della classifica di serata Marcella Bella che ha incamerato i suoi 90 punti grazie alla presenza dei ballerini durante la sua performance (+10), per essere presentata dal co-conduttore (+5), per aver abbracciato il conduttore (+10), per il tocco di colore giallo nell’outfit (Bonus Perlana +10), per la foto con la tazza “FantaSanremo” nello studio di Rai Radio2 (+10). Anche per Marcella Bella inoltre una fruttuosa partecipazione al DopoFestival con 25 punti totali e la palpatina alla statua di Carlo Conti che ne ha fruttati altri 20.

Terzo di serata Willie Peyote con 75 punti guadagnati grazie alla presenza di performer (+15), per essersi esibito dopo la mezzanotte (+5), per essere stato l’ultimo artista ad esibirsi (+10), per essere stato presentato dal co-conduttore (+5), per il doppio inchino post esibizione consecutivo e/o simultaneo (Bonus Motorola +10), per la foto con la tazza “FantaSanremo nello studio di Rai Radio2 (+10), per la partecipazione in diretta al DopoFestival (+5), per il batti 5 a Cattelan durante il DopoFestival (+5) e 10 per il bonus di serata “Si esibisce con la mano in tasca” (+10).

Degne di nota anche le ottime le prestazioni di Achille Lauro con 70 punti e di Lucio Corsi che con 65 punti si mantiene nei piani altissimi della classifica generale del FantaSanremo dopo la vittoria nella prima serata.

Fra i bonus maggiormente assegnati dal Team Punteggi del FantaSanremo per 14 volte è stato il turno dell’abbraccio al conduttore, per 13 volte l’artista presentato dal co-conduttore, per 12 la foto con la tazza “FantaSanremo” in mano nello studio di Rai Radio2, per 5 la partecipazione al DopoFestival.

Anche ieri pochi in generale malus assegnati. Fra questi si conferma il malus per l’outfit total black scattato in 5 occasioni.

Da ieri inoltre sono considerati validi i bonus extra ovvero tutti quei bonus che possono essere conquistati dagli artisti fuori dal palco dell’Ariston: battere 5 alla statua di Mike Bongiorno, mettere il rossetto al proprio manifesto per le vie di Sanremo, cantare con i fan per le vie di Sanremo, sedare una rissa nel backstage, cantare la sigla o parte della sigla “Occhi di FantaSanremo” di Cristina d’Avena durante la settimana. A guidare la classifica dei bonus extra (che si somma a quella delle singole serate ai fini della classifica generale) un terzetto formato da Serena Brancale, Marcella Bella e Sarah Toscano con 40 punti.