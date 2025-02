Fondazione Bietti: “La cura che illumina” più di 40 anni al servizio della salute visiva, tra ricerca e impegno sociale

AgenPress. Ricerca, cura, assistenza e impegno sociale a supporto del Servizio Sanitario Nazionale: è ciò che porta avanti quotidianamente – da oltre 40 anni – la Fondazione G. B. Bietti di Roma, l’unico IRCCS in Italia dedicato esclusivamente all’oftalmologia e sostenuto dalla Fondazione Roma, che ha da poco celebrato i due anni di convenzione con la Regione Lazio, confermandosi centro d’eccellenza per la salute visiva sul territorio.

Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, è stato in visita – lo scorso 31 gennaio – all'Ospedale Britannico di Roma al nuovo centro oftalmologico della Fondazione Bietti; centro dotato di laboratori, sale operatorie e ambulatori con tecnologia all'avanguardia – come un microscopio 3D per interventi di microchirurgia o apparecchiature per la spettrometria di massa e la proteomica – che consentono alla Fondazione di portare avanti quasi 100 progetti di ricerca in contemporanea e un servizio di assistenza e cura di qualità che ha garantito oltre 7.000 interventi chirurgici, negli ultimi due anni. "L'impegno della Fondazione Bietti è stato fondamentale per mantenere attivo un servizio indispensabile per i pazienti del Lazio: si tratta di un centro che offre un elevato numero di prestazioni e interventi, affiancato da un centro di ricerca all'avanguardia e che rappresenta un'eccellenza non solo a livello regionale, ma anche nazionale – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Regionale durante la sua visita all'Ospedale Britannico -; il compito della Regione è supportare queste attività e le numerose iniziative, affrontando insieme le sfide future – ha specificato Aurigemma -. L'innovazione tecnologica e i progressi nel campo medico hanno compiuto passi da gigante, ed è essenziale procedere in sinergia per garantire prestazioni adeguate ai pazienti, oltre a investire sulla prevenzione e sugli screening, fondamentali in questo settore. La Fondazione Bietti ha già fatto moltissimo, ma possiamo fare ancora di più insieme" ha concluso.

Assieme ad Antonello Aurigemma, in visita all’IRCCS anche Mons. Vincenzo Paglia, Presidente Pontificia Accademia per la Vita.

“Credo che sia fondamentale sostenere istituzioni come questa, affinché si possa vivere meglio e, in questo caso, vedere meglio. Del resto, questo impegno rispecchia uno dei principi fondamentali del Vangelo – ha dichiarato Mons. Paglia che è ha visitato e benedetto il centro oftalmico, sia i reparti e gli ambulatori dedicati alla cura e all’assistenza, che i laboratori di ricerca -. Qualche settimana fa ho partecipato all’inaugurazione di un laboratorio di oftalmologia a Tor Bella Monaca, dove i più poveri ricevono aiuto per migliorare la loro vista, grazie anche al supporto della tecnologia e della Fondazione Bietti – ha ricordato il Monsignore -; possiamo dire che questa Fondazione rappresenta una vera benedizione per Roma ed è proprio per questo che merita di essere, in un certo senso, benedetta a sua volta: se prosegue questa missione con lo stesso spirito, sarà una risorsa preziosa per tutte le realtà in cui potrà offrire il suo contributo” ha concluso Paglia.

Il Presidente del Consiglio Regionale e il Monsignore sono stati accolti dalla Direttrice Scientifica della Fondazione Bietti, la dott.ssa Monica Varano, dalla Direttrice Sanitaria, la dott.ssa Angela Mastromatteo, nonché dal prof. Mario Stirpe, fondatore dell’IRCCS: “Il nostro impegno è sempre rivolto alla ricerca, con particolare attenzione allo sviluppo di nuove tecniche chirurgiche, alla valutazione di nuovi farmaci e alla formazione dei giovani ricercatori – ha fatto presente il Prof. Stirpe –. La caratteristica principale della nostra Fondazione è unire ricerca all’avanguardia con le cure rivolte a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone indigenti che hanno un accesso facilitato ai nostri ambulatori e che raggiungiamo attraverso diverse iniziative – ha specificato Stirpe -. Nonostante non avessimo inizialmente un luogo di cura proprio, siamo stati abilitati proprio grazie alla qualità del nostro lavoro, con la condizione di creare un Istituto di Ricerca e Cura (IRCCS), ed è proprio questo che oggi vedete: un istituto altamente efficiente, dotato di sale operatorie all’avanguardia e di servizi completi, in stretta collaborazione con la Regione Lazio. Lo spirito della Fondazione è inoltre quello, – aggiunge Stirpe -, di mantenere e trasmettere gli insegnamenti ricevuti dai nostri maestri, soprattutto sotto il profilo morale; il rispetto per il paziente e la generosità verso chi ha meno possibilità sono valori fondamentali che ho avuto la fortuna di vedere radicati nei miei collaboratori. Questa visione contribuisce a rendere il nostro istituto un punto di riferimento anche dal punto di vista etico. La benedizione di Monsignor Vincenzo Paglia ci rinforza nelle nostre convinzioni.”

La Fondazione Bietti, infatti, sta portando avanti il suo impegno sociale – in collaborazione con la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ETS – presso il nuovo Vision Center Sociale permanente, allestito nella sede di Roma Tuscolano della Comunità di Sant’Egidio e dove i medici oculisti dell’IRCCS Fondazione Bietti, offrono visite gratuite a chi non può permettersi queste cure, garantendo l’accesso alle prestazioni sanitarie fondamentali.