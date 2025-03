Pil a +0,7% nel 2024. Unc: Paese bloccato

AgenPress. Nel 2024 il Pil ai prezzi di mercato è aumentato del 2,9% rispetto all’anno precedente. In volume è cresciuto dello 0,7%.

“Il Paese resta bloccato, con il Pil che cresce sempre del solito zero virgola. Una stima inferiore a quella del Governo, pari all’1%, anche se superiore ad altre stime che si fermavano allo 0,5%.

Una magra consolazione, però” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il fatto grave è che, nonostante tutti i soldi del Pnrr, si cresce pochissimo, con gli investimenti fissi lordi al palo, appena +0,5% e la spesa delle famiglie residenti che sale meno di tutti gli altri aggregati, appena +0,4%, quasi la metà dello 0,7% del Pil. Se si considera che la spesa dei consumatori rappresenta, in valori concatenati, il 55,56% di tutto il Pil, è chiaro che fino a che non viene ridata capacità di spesa agli italiani, al 50% meno abbiente della popolazione, il Pil aumenterà sempre in modo asfittico” conclude Dona.