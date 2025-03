Ivass: +12,6% rc auto da gennaio 2021 a luglio 2024. Unc: balzo astronomico ingiustificato

AgenPress. Secondo l’Ivass, l’incremento complessivo il premio medio della garanzia r.c. auto pagato a luglio 2024 rispetto a gennaio 2021 è del 12,6%, mentre nel periodo 2014-2021 è sceso del 25,3% in termini nominali.

“Un balzo astronomico ingiustificato! L’Ivass conferma le nostre denunce. I prezzi, grazie alla liberalizzazione di Mario Monti e del ministro Passera, che hanno aumentato la mobilità del consumatore togliendo l’obbligo della disdetta, sono da allora calati: -25,3% dal 2014 al 2021” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Ivass.

“L’inversione di rotta si è registrata nel 2023, quando le compagnie hanno voluto adeguare i premi all’inflazione generale invece che all’incremento reali dei costi di riparazione e dei pezzi di ricambio, con l’obiettivo di mantenere inalterato in termini reali il loro profitto, determinando rincari inaccettabili: +6,1% nel 2023 e +5% nel 2024. Aumenti immotivati, non spiegabili né dal costo dei sinistri né dall’incidentalità. Ora, visto che l’inflazione è sotto il 2%, speriamo che nel 2025 i prezzi riprendano il loro cammino virtuoso, scendendo in modo significativo” conclude Dona.