Romano (Siulp) e Tiani (Siap): “Grazie al Ministro Piantedosi e al Capo della Polizia Pisani per aver accolto le nostre richieste”

AgenPress. Da sempre il Siulp e il Siap considerano la sicurezza come una precondizione essenziale per un sereno e prospero sviluppo dei nostri territori sia in ambito sociopolitico che economico. Ecco perché, sin dal suo insediamento, abbiamo chiesto al Capo della Polizia Pisani la necessità di rivedere l’Atto Unico Ordinativo, ovvero lo strumento attraverso il quale ridisegnare l’architettura presidiaria e i relativi organici di tutti gli uffici centrali e periferici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

A tal proposito ringraziamo il Prefetto Pisani, perché sin da subito ha accolto le nostre richieste aprendo un tavolo di confronto su tale delicata materia, nell’ambito della quale, rientrano anche gli uffici prevenzione crimine quali unità predisposte per le operazioni “Alto Impatto”. Una discussione che è stata condizionata, e non poco, dalla grave carenza di organico che la Polizia di Stato registra e dalle nuove e più crescenti richieste di sicurezza che provengono dal territorio e che richiedono l’apertura di nuovi uffici in quelle zone ove maggiormente si concentrano i cittadini per ragioni commerciali, di lavoro e di svago oltre quelle che già insistono nelle periferie delle città.

E in questo confronto, per la prima volta organizzato in via preventiva con la presenza delle organizzazioni sindacali, è emersa la valutazione, dovuto alla carenza di organico, di procedere ad una diversa modulazione di impiego di alcuni reparti prevenzione crimine che avrebbe potuto con il persistere delle criticità, sfociare anche in chiusura. Siulp e Siap, dichiarandosi immediatamente e fermamente contrarie, hanno chiesto un confronto con il livello politico per individuare risorse e soluzioni alternative.

L’incontro, che si è tenuto nel pomeriggio di ieri alla presenza anche del sottosegretario Molteni e del Capo della Polizia, ha visto il Ministro Piantedosi assicurare che allo stato attuale non c’è alcuna volontà di chiusura di nessun ufficio e che anzi, come richiesto da Siulp e Siap, l’obiettivo è quello di aumentare il controllo del territorio attraverso le strategie più idonee e sostenibili con le risorse disponibili. Nel ringraziare pertanto il Ministro e il Capo della Polizia di questa rassicurazione, Siulp e Siap condividendo le prospettive di un aumento del controllo del territorio a favore della sicurezza dei cittadini e degli stessi poliziotti, e alla luce anche degli impegni straordinari in essere o in arrivo, quali il Giubileo e le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, hanno richiesto al Ministro Piantedosi di farsi portavoce con l’Esecutivo di prevedere un assunzione straordinaria di personale e di una dotazione finanziaria che consentirà di coprire le prevedibili spese relative all’organizzazione e alle prestazioni straordinarie eccedenti che necessariamente si dovranno affrontare, attesa la carenza di organico.

Su tale punto, il Ministro ha assicurato il proprio impegno al fine di poter ottenere quanto richiesto, perché consapevole che è necessario per accrescere la sicurezza dei territori, dei cittadini ma anche per le giuste rivendicazioni dei poliziotti.