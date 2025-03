Giuseppe Fasano omaggia il Prefetto e il Questore di Brindisi e il Maestro Stefano Miceli con tre opere in ceramica uniche

AgenPress. Giuseppe Fasano, ceramista di Grottaglie, ha reso omaggio al Prefetto Luigi Carnevale, al Questore Giampiero Lionetti e al Maestro Stefano Miceli, con tre pregevoli opere in ceramica. I pezzi, realizzati con il logo della Fondazione OMRI, sono stati donati durante un incontro conviviale a Brindisi, il 25 marzo, in occasione delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi membri della Fondazione OMRI, che hanno apprezzato il gesto artistico e istituzionale.

Un gesto di grande sensibilità artistica e istituzionale ha caratterizzato l’incontro conviviale organizzato il 25 marzo al ristorante Marea di Brindisi, in occasione delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il ceramista di Grottaglie Giuseppe Fasano ha voluto rendere omaggio al Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, al Questore di Brindisi, Giampiero Lionetti, e al pianista e maestro direttore d’orchestra Stefano Miceli, presidente del comitato provinciale di Brindisi della Fondazione Insigniti OMRI, con la creazione di tre distinti oggetti in ceramica, realizzati con grande maestria e ispirazione.

Le opere, realizzate con materiali pregiati, sono caratterizzate dall’inserimento del logo della Fondazione OMRI, un simbolo che rappresenta l’impegno e la dedizione verso i valori della nostra Nazione e delle sue istituzioni. Il gesto di Fasano ha suscitato ammirazione e plauso, in particolare dal presidente della Fondazione OMRI, il Prefetto Francesco Tagliente, che ha espresso il suo apprezzamento per l’eleganza e la profondità del gesto.

L’incontro, che ha riunito i membri della Fondazione OMRI, è stato un momento di riflessione e condivisione, in cui arte e cultura si sono intrecciate con i valori istituzionali che celebrano l’unità e la storia del nostro Paese. Tra i presenti, c’erano anche alcuni membri dei comitati provinciali di Bari, BAT, Brindisi e Taranto della Fondazione OMRI, che con la loro partecipazione hanno reso l’evento ancora più significativo.

Il gesto di Giuseppe Fasano, che ha unito la tradizione ceramica di Grottaglie con l’omaggio a figure simbolo della città, è stato un momento significativo per il rafforzamento dei legami tra le istituzioni e il mondo culturale.

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione per proseguire le celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale, organizzata dalla Fondazione OMRI e dalla Prefettura di Brindisi, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e autorità locali.

L’opera di Fasano ha così aggiunto un tocco di arte e valore al già ricco programma della giornata, contribuendo a rendere ancora più speciale un evento dedicato alla memoria storica e ai simboli della nostra identità nazionale.