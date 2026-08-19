Gaza: sei palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi in un raid aereo israeliano

AgenPress. Sei palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi martedì in un raid aereo israeliano contro un porto di Gaza City, che ha causato anche oltre dieci feriti.

L’ospedale Shifa di Gaza City ha riferito di aver ricevuto cinque corpi e tredici feriti, uno dei quali è deceduto poco dopo.

L’esercito israeliano ha annunciato di aver condotto un “attacco aereo di precisione” contro “comandanti di Hamas” che stavano “pianificando di compiere attacchi terroristici”, affermando di aver “adottato misure per ridurre il rischio di danni ai civili”.

In una dichiarazione separata, l’esercito israeliano ha affermato di aver preso di mira anche una riunione di leader di unità d’élite di Hamas, uno dei quali, secondo quanto dichiarato, aveva partecipato all’attentato del 7 ottobre 2023.

Hamas ha condannato l’attentato. In una dichiarazione, ha sottolineato che esso rifletteva “il palese disprezzo di Israele per tutti gli appelli al cessate il fuoco lanciati dai mediatori e dai paesi garanti, compreso l’appello del presidente Trump di ieri”.

Secondo i media israeliani, l’esercito israeliano ha ridotto le sue operazioni nella Striscia di Gaza negli ultimi giorni a causa delle pressioni statunitensi, e conduce attacchi solo se i suoi uomini sono minacciati o per eliminare i militanti che si presume abbiano partecipato all’attacco del 7 ottobre 2023 nella parte meridionale del territorio israeliano, che ha scatenato la guerra nell’enclave.