“Francesco Mazzei kitchen and school” dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo: da Londra un’ eco di speranza

AgenPress. Nella splendida cornice dell’Ambasciata d’Italia a Londra, il 29 marzo 2025, una serata di straordinaria generosità e solidarietà ha segnato un passo fondamentale per il progetto “Francesco Mazzei kitchen and school“, destinato a trasformare la vita dei giovani ospiti dell’Orfanotrofio “Oasi della Pietà“, che è stato inaugurato il 5 maggio 2024 nella città del Cairo e benedetto da Sua Santità Papa Francesco.

L’evento, organizzato con passione e dedizione dallo Chef Francesco Mazzei e dall’Associazione “Bambino Gesù del Cairo” Onlus, ha visto la partecipazione di oltre cento illustri personalità, unite dal desiderio unanime di solidarietà.

L’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Sua Eccellenza Inigo Lambertini, ha aperto le porte della prestigiosa sede diplomatica, offrendo il suo sostegno ad un’iniziativa che incarna i valori della fratellanza e dell’umanità.

La “Scuola Cucina Francesco Mazzei” rappresenta un sogno che diventa realtà, un’opportunità concreta per offrire un futuro professionale ai giovani talenti dell’ “Oasi della Pietà”, grazie alla sapiente guida dello Chef Mazzei e alla visione lungimirante dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”.

Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario personale di Sua Santità Papa Francesco e Presidente dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, con parole cariche di emozione, ha ripercorso il cammino che ha portato alla nascita dell’Orfanotrofio “Oasi della Pietà”, un luogo concepito come una vera e propria “Casa Famiglia”, di cui l’amore e l’attenzione sono i pilastri fondamentali per la crescita dei bambini: “Desideriamo offrire loro tutto ciò che ogni bambino merita: un abbraccio, una famiglia, un futuro” ha dichiarato Monsignor Gaid, sottolineando l’importanza della “Scuola Cucina” quale strumento di emancipazione e crescita personale.

Lo Chef Francesco Mazzei, con il suo entusiasmo contagioso, ha ringraziato i presenti e gli sponsor per il loro sostegno, invitandoli a continuare a credere in questo progetto che trasforma la cucina in un’arte, in un mestiere, in una speranza.

La serata, avvolta da un’atmosfera di calda umanità e sincera fratellanza, ha dimostrato come la bellezza di un luogo e la generosità dei cuori possano unirsi per creare un futuro migliore per chi ne ha più bisogno.