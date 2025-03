Lodi: scoperto deposito di moto rubate

AgenPress. Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Lodi, nel corso di una recente attività di polizia, avvenuta di notte in una zona industriale del basso lodigiano, hanno intercettato, a seguito di attività di osservazione e pedinamento, due soggetti italiani alla guida di un furgone che a forte velocità si recava in un’area di depositi della zona già nota per essere snodo di traffici delittuosi. I conseguenti controlli hanno consentito di individuare a bordo del furgone, dopo un tentativo di fuga posto in essere dai soggetti e prontamente scongiurato dai finanzieri, 3 motociclette di grossa cilindrata rubate, prima di essere occultate in un magazzino.

La perquisizione effettuata all’interno del capannone da parte dei militari della Compagnia Casalpusterlengo ha permesso di rivenire un vero e proprio deposito di moto rubate, ritrovandone altre 6 oggetto di furto. Le 9 motociclette in totale recuperate, del valore complessivo di oltre 80 mila euro, di grossa cilindrata e recente immatricolazione, erano state trafugate nel milanese e nel pavese solo pochi giorni prima, pronte per essere smontate e rivendute probabilmente all’estero.

I due ricettatori sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Lodi che ha disposto l’immediata restituzione ai legittimi proprietari dei motoveicoli ritrovati.

Nel corso del blitz i finanzieri hanno recuperato e restituito anche una motocicletta predisposta con apparecchiature e segnaletica specifica e con livrea rosa ispirata alla maglia emblema del Giro d’Italia e fornita dallo sponsor della manifestazione ad una delle società responsabile per la viabilità ed organizzazione della 116^ edizione della competizione ciclistica in linea maschile “Milano-Sanremo”, conosciuta come Classicissima di Primavera, partita da Pavia il 22 marzo scorso senza la predetta moto sottratta alla direzione della corsa.