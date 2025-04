Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Il mondo economico e le borse sono in affanno per i dazi imposti da Trump”

AgenPress. “Il mondo economico e le borse sono in affanno per i dazi imposti da Trump. Una guerra commerciale non ha senso e danneggerebbe tutti ragion per cui la via migliore è quella soft del negoziato. In ogni caso l’Europa se volesse potrebbe a sua volta elevare la tassazione sul web system e sui giganti del commercio on line in gran parte americani .

Piuttosto avendo Trump escluso dai dazi la Russia, non si vede perchè proprio l’Europa debba mantenerli e sarebbe un bene eliminarli. Del resto fu anche molto discutibile averli messi.

Piuttosto come ha detto giustamente il Presidente di Confindustria Orsini l’Europa bene farebbe a cercare nuovi mercati come India, il Brasile e i Paesi del Mercosul, Messico ed Emirati Arabi.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e Responsabile del Dipartimento Salute della DC Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.