Unione Naz. Consumatori su Istat produzione: uno sfacelo, 26° calo consecutivo!

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, la produzione industriale di marzo sale dello 0,1% sul mese precedente e scende dell’1,8% su base tendenziale.

“Un disastro! Uno sfacelo! Prosegue lo tsunami che si è abbattuto sulle nostre industrie a partire dal febbraio 2023. E’ da allora, ossia da 26 mesi consecutivi, che prosegue il crollo della produzione industriale su base tendenziale. Un tunnel dal quale non si vede ancora la via d’uscita!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Unico spiraglio di luce, molto fioco, si intravede solo per i beni di consumo durevoli, che salgono sia su base congiunturale che tendenziale, ma non così tanto da far andare in territorio positivo i beni di consumo nel loro complesso, visto che quelli non durevoli precipitano, rispettivamente, dell’1,8% e del 3,9%. Urge una politica industriale da parte del Governo oltre che un rilancio della capacità di spesa delle famiglie, dato che se gli italiani non consumano le industrie o esportano o non si salvano” conclude Dona.