Violenza donne: Serracchiani, Nordio non faccia commenti da bar

AgenPress. “Il ministro della Giustizia dovrebbe preoccuparsi di avere un numero sufficiente di braccialetti elettronici, farli funzionare bene, migliorare il software, permettere alle forze dell’ordine di intervenire subito e metterci risorse. Insomma il ministro deve fare il ministro e non il commentatore da bar”.

Lo afferma la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, in merito alle dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul braccialetto elettronico e l’invito alle donne a mettersi in salvo in chiesa o in farmacia se rischiano aggressioni.

“Il ministro ci ha abituato a dichiarazioni discutibili – osserva la deputata dem – come quando ha detto che i suicidi in carcere non dipendono dal sovraffollamento né delle condizioni del carcere stesso, oppure che i mafiosi non utilizzano più i cellulari. Stavolta però ha superato sé stesso, non solo per scarso senso di umanità ma proprio per mancanza di senso delle istituzioni”.