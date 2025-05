Nave Amerigo Vespucci torna dopo 3 anni a Civitavecchia

AgenPress. Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è in arrivo a Civitavecchia dove sosterà dal 28 maggio, presso il Molo del Bicchiere – Banchina Guglielmotti. La Nave lascerà Civitavecchia nelle prime ore della mattina del 3 giugno per navigare verso Livorno.

Nave Amerigo Vespucci, nella navigazione verso Civitavecchia, effettuerà un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti Ostia (nelle prime ore del mattino del 28 maggio).

A Civitavecchia, 16ª tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci sarà affiancata dal Villaggio IN Italia. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

Al suo arrivo a Civitavecchia Nave Amerigo Vespucci sarà accolta dalla Cerimonia di Benvenuto a cui prenderanno parte le autorità civili e militari.

Ad accompagnare l’arrivo della Nave Scuola della Marina Militare a Civitavecchia la Banda della Marina Militare che si esibirà anche a favore del pubblico al Villaggio IN Italia nel corso dei giorni di sosta.