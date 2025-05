Carceri, Ministero della Giustizia: Icam Lauro non sarà dismesso

AgenPress. L’ipotesi prospettata da notizie di stampa secondo cui l’Istituto di custodia attenuata per detenute madri di Lauro, in provincia di Avellino, sia stato dismesso o chiuso è priva di ogni fondamento. Come chiunque può constatare sul sito del Ministero della Giustizia, l’Icam campano ad oggi accoglie tre utenti.

Oltre a quello di Lauro, sul territorio nazionale sono e rimarranno operativi gli istituti di Torino, Milano, Venezia e Cagliari, che insieme possono garantire fino ad 88 posti. Di questi, solo 20 risultano occupati.

L’attenzione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nei confronti delle detenute madri e la tutela del supremo interesse dei minori non sono in discussione.