Istat: fatturato industria in calo. Unc: una debacle!

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria a marzo scende dell’1,6% sul mese precedente e dell’1,1% su base annua.

“Una debacle! Dati gravissimi! Non solo si conferma che la ripresa di gennaio, quando si era fermato un calo tendenziale del fatturato che durava ininterrottamente da 21 mesi consecutivi, era solo un’illusione ottica, ma si registra un vero e proprio tracollo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Istat sul fatturato.

“Non vi è un solo valore positivo: né su base mensile né su base annua, né in valore né in volume, né nel mercato interno né in quello estero. Insomma, non si salva nessuno! E questo prima ancora dei futuri possibili dazi di Trump che, quindi, finirebbero per fare il definitivo colpo di grazia al nostro sistema produttivo” conclude Dona.