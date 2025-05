Inflazione: Istat, maggio +1,7% su anno. Unc: calo inflazione non porta vantaggi per i consumatori

AgenPress. Secondo i dati provvisori di maggio resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,7%, dal +1,9% di aprile.

“Il calo dell’inflazione non porta alcun vantaggio ai consumatori. E’ solo una conferma del fatto che i rialzi di aprile erano dovuti alle speculazioni legate alla Pasqua e al caro energia. Insomma, l’attenuazione dipende dalla fine della stagione termica. Peccato che questo non abbia effetto sulle tasche degli italiani in termini di riduzione del costo della vita, visto che da maggio le bollette del gas crollano” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione

“Invece, prendono il volo sia il carrello della spesa che i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, che passano dal +3,2% di aprile al 3,6%, con un rialzo mensile pazzesco dello 0,8%, spese che purtroppo sono obbligate nel corso di tutto l’anno e che mandano in tilt i bilanci delle famiglie” prosegue Dona.

“Tradotto in termini di aumento del costo della vita, significa che per una coppia con due figli ben 329 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 347 per il carrello della spesa. Una vera e propria stangata. Per una coppia con 1 figlio, 291 euro sono per cibo e bevande, 310 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Inflazione annua di maggio Prodotti alimentari e bevande analcoliche 227 291 329 3,6 Bevande alcoliche e tabacchi 11 15 14 2,1 Abbigliamento e calzature 12 18 22 1 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 158 166 172 3,9 Mobili, articoli e servizi per la casa 8 10 11 0,6 Servizi sanitari e spese per la salute 23 26 26 1,6 Trasporti -66 -98 -107 -1,9 Comunicazioni -35 -45 -50 -3,9 Ricreazione, spettacoli e cultura 11 15 19 0,9 Istruzione 6 10 17 3 Servizi ricettivi e di ristorazione 63 90 108 3,4 Altri beni e servizi 69 96 90 2,7 TOTALE RINCARO ANNUO 488 592 651 1,7 CARRELLO DELLA SPESA 241 310 347 3,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati