PintoPaga, a metà giugno effettuati pagamenti per oltre 36 milioni di euro

AgenPress. Ammontano a 36 milioni di euro le somme finora liquidate attraverso la piattaforma digitale PintoPaga. Il progetto, avviato grazie alle modifiche normative introdotte con la Legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 817 a 821, legge 30 dicembre 2024 n. 207), è stato reso operativo concretamente a metà marzo, con l’obiettivo del progressivo abbattimento dell’arretrato relativo agli indennizzi dovuti dall’Italia a titolo di equa riparazione e previsti dalla Legge Pinto (legge 24 marzo 2001, n. 89) per il mancato rispetto del ‘termine ragionevole’ dei processi.

Per far fronte alla procedura telematica di liquidazione di oltre 35mila domande inserite sulla piattaforma da parte degli interessati, sono attualmente impiegati nella procedura tutti gli addetti previsti dal progetto: 15 in organico al Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Ufficio I della Direzione Generale Affari Giuridici e Legali) e altre 59 unità reclutate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con un apposito bando Formez.