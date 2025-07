Ministero della Giustizia, 74 milioni per la formazione e il reinserimento

AgenPress. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio stanzia circa 74 milioni di euro per avviare percorsi di orientamento, formazione e housing sociale delle persone sottoposte a misura penale esterna o in uscita dagli istituti penitenziari, e attivare una rete per favorirne il reinserimento socio – lavorativo.

L’Azione, costruita in collaborazione con le Regioni, con la conduzione di Gabriella De Stradis, Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero, creerà un sistema integrato di interventi e nuove sinergie e collaborazioni sui territori.

Le risorse saranno impiegate per creare una rete territoriale che prenda in carico i destinatari, guidati attraverso un percorso di formazione volto all’acquisizione di competenze professionali, e li inserisca nel mondo del lavoro, anche con il supporto del mondo imprenditoriale e cooperativo e del terzo settore. Inoltre, sarà fornito un alloggio temporaneo ai destinatari sprovvisti di soluzione abitativa, altrimenti impossibilitati a fruire di misure alternative o sanzioni sostitutive.

Il Progetto è finanziato nell’ambito del Piano “Una Giustizia più Inclusiva: Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche attraverso la riqualificazione delle aree trattamentali” di cui il Ministero della Giustizia è Organismo Intermedio per il Piano Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”.