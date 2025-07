L’Aquila, inaugurazione locali dell’Istituto penale per minorenni

AgenPress. Si inaugurano, martedì 4 agosto 2025 alle 11:30, i locali che ospiteranno l’Istituto penale per i minorenni dell’Aquila (via Giuseppe Mezzanotte). La cerimonia, cui partecipano i Sottosegretari alla Giustizia Andrea Ostellari e Andrea Delmastro Delle Vedove, sarà introdotta dal saluto del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile, Antonio Sangermano, che darà anche lettura del messaggio del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

L’Istituto abruzzese, la cui sezione detentiva era all’epoca già in ristrutturazione, a seguito del terremoto del 2009 aveva ceduto una parte dei propri locali all’Università. Con la conclusione dei lavori sono tornate nella disponibilità dell’Ipm non soltanto le sezioni dedicate all’attività detentiva, ma anche le aree destinate a centro di prima accoglienza e alle attività di assistenza e riabilitazione.

Sono previsti, tra gli altri, gli interventi dei Sottosegretari alla Giustizia, del Sindaco Pierluigi Biondi, di Gennaro Di Maio, Direttore della sede coordinata dell’Aquila – Provveditorato alle Opere pubbliche, del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e del Rettore Edoardo Alesse.

Dopo il rituale taglio del nastro, si procederà con la visita guidata dei locali dell’Istituto, del parco e del campo sportivo.