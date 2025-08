Università, modificata penalità risposta errata esami di medicina

AgenPress. Modificata la penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria.

È stato firmato il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca in base al quale alla risposta errata verrà applicata una penalizzazione di -0,10 punti e non -0,25, come inizialmente previsto. Confermata l’attribuzione di un punto per ogni risposta corretta e zero per ogni risposta omessa.

Le prove saranno valutate in trentesimi con possibilità di lode. Per l’accesso alla graduatoria nazionale è richiesto un punteggio minimo di 18/30 in ciascuna singola prova, senza possibilità di compensazione tra esami.