Trump aumenta i dazi all’India al 50% per l’acquisto di petrolio russo. “Stanno alimentando la macchina da guerra”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che raddoppierà i dazi sull’India dal 25% al 50%.

In un ordine esecutivo, Trump afferma: “Ho scoperto che il governo indiano sta attualmente importando direttamente o indirettamente petrolio dalla Federazione Russa” e, a causa di tali acquisti, le importazioni di beni indiani negli Stati Uniti “saranno soggette a un’ulteriore aliquota di dazio del 25%”.

L’ordinanza afferma che il 25% appena annunciato si aggiungerà al 25% che Trump ha dichiarato di voler applicare all’India mercoledì sera, quando i suoi dazi globali entreranno in vigore sulla maggior parte dei partner commerciali degli Stati Uniti. L’aliquota aggiuntiva entrerà in vigore entro 21 giorni.

Un dazio del 50% sull’India sarebbe tra i più alti al mondo per qualsiasi partner commerciale. Gli unici paesi con dazi elevati come quelli dell’India sono il Brasile al 50%, la Siria al 41%, il Myanmar al 40% e la Svizzera, che è fissata al 39%.

Donald Trump ha dichiarato: “L’India non è stata un buon partner commerciale, perché fa molti affari con noi, ma noi non facciamo affari con loro. Quindi abbiamo concordato tariffe del 25%, ma penso che le aumenterò in modo sostanziale nelle prossime 24 ore, perché stanno comprando petrolio russo. Stanno alimentando la macchina da guerra”.

L’India ha risposto ai nuovi dazi imposti da Trump, affermando in una nota che “queste azioni sono ingiuste, ingiustificate e irragionevoli”. Il Ministero degli Affari Esteri del Paese ha aggiunto che “l’India adotterà tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi nazionali”.