Richard Bennett (ONU): “In Afghanistan le donne non hanno alcun diritto”

Nuove leggi vietano alle donne di parlare e di mostrare il volto nudo fuori casa

AgenPress. Richard Bennett ha dichiarato in un rapporto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che, dopo aver preso il potere nel 2021, i Talebani hanno sospeso la Costituzione del 2004 e le leggi a tutela dei diritti delle donne e delle ragazze . Tra queste, una legge storica che criminalizza 22 forme di violenza contro le donne, tra cui lo stupro e il matrimonio precoce e forzato.

I talebani hanno licenziato tutti i giudici del precedente governo sostenuto dagli Stati Uniti, tra cui circa 270 donne, sostituendoli con uomini che condividono le loro idee islamiche estreme, sono privi di formazione giuridica e prendono decisioni sulla base di editti emessi dai talebani, ha affermato.

Ha inoltre osservato che i talebani hanno assunto il pieno controllo delle forze dell’ordine e delle agenzie investigative, epurando sistematicamente gli afghani che lavoravano per il precedente governo.

Bennett, nominato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, si è concentrato nel suo rapporto sull’accesso alla giustizia e alla protezione per donne e ragazze. Ha affermato di aver tenuto riunioni, discussioni di gruppo e interviste individuali con oltre 110 afghani all’interno e all’esterno del Paese. Lo ha fatto da remoto perché i talebani gli hanno rifiutato il visto per recarsi in Afghanistan.

I leader talebani hanno vietato l’istruzione a donne e ragazze oltre la sesta elementare, hanno vietato la maggior parte delle attività lavorative e hanno proibito alle donne di accedere a molti spazi pubblici, tra cui parchi, palestre e parrucchieri. Nuove leggi vietano alle donne di parlare e di mostrare il volto nudo fuori casa.

I talebani difendono il loro approccio alla giustizia sostenendo di applicare la legge islamica della sharia, ma studiosi islamici e altri hanno affermato che la loro interpretazione non ha eguali in altri paesi a maggioranza musulmana e non è conforme agli insegnamenti islamici. Affermano che la tutela dei diritti legali delle donne è una priorità.

Bennett ha affermato, tuttavia, che le donne non hanno praticamente alcun diritto.

“Oggi non ci sono donne giudice o procuratore, né avvocati donne ufficialmente registrati, il che lascia donne e ragazze con meno canali sicuri per denunciare gli abusi o chiedere riparazione”, ha scritto. “Se a ciò si aggiunge la mancanza di funzionari donne nella polizia e in altre istituzioni, il risultato è una diffusa sottostima della violenza e della discriminazione contro donne e ragazze”.

L’obbligo imposto dai talebani, secondo cui una donna deve essere accompagnata da un parente maschio, crea inoltre ostacoli alla presentazione di denunce e alla partecipazione ai procedimenti giudiziari, ha affermato, e colpisce in modo sproporzionato le vedove, le donne capofamiglia, gli sfollati e i disabili.