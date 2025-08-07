Vertice Putin-Trump nei prossimi giorni

AgenPress. La sede dell’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump è stata concordata e sarà annunciata in seguito, ha detto dichiarato il consigliere del Cremlino Yury Ushakov.

“Abbiamo avviato i lavori per discutere insieme ai nostri colleghi americani i parametri di tale incontro e la sede in cui si terrà”, ha affermato Ushakov.

“A proposito, vorrei far notare che anche la sede è stata concordata in linea di principio e sarà annunciata più avanti”, ha aggiunto.

In precedenza, Trump aveva affermato che c’erano buone probabilità “che ci fosse un incontro con Putin molto presto” e “che potremmo porre fine” al conflitto in Ucraina. “Non abbiamo ancora deciso dove si terrà l’incontro, ma oggi abbiamo avuto degli ottimi colloqui con il presidente Putin”, ha aggiunto, riferendosi all’incontro del 6 agosto tra il leader russo e l’inviato speciale statunitense Steven Witkoff a Mosca.