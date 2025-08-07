type here...

Vertice Putin-Trump nei prossimi giorni

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
© Mikhail Metzel/TASS
- Advertisement -

AgenPress. La sede dell’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump è stata concordata e sarà annunciata in seguito, ha detto dichiarato il consigliere del Cremlino Yury Ushakov.

“Abbiamo avviato i lavori per discutere insieme ai nostri colleghi americani i parametri di tale incontro e la sede in cui si terrà”, ha affermato Ushakov.

“A proposito, vorrei far notare che anche la sede è stata concordata in linea di principio e sarà annunciata più avanti”, ha aggiunto.

In precedenza, Trump aveva affermato che c’erano buone probabilità “che ci fosse un incontro con Putin molto presto” e “che potremmo porre fine” al conflitto in Ucraina. “Non abbiamo ancora deciso dove si terrà l’incontro, ma oggi abbiamo avuto degli ottimi colloqui con il presidente Putin”, ha aggiunto, riferendosi all’incontro del 6 agosto tra il leader russo e l’inviato speciale statunitense Steven Witkoff a Mosca.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it. All Rights Reserved. Credits