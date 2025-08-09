Macron: il futuro dell’Ucraina non può essere deciso senza gli ucraini

AgenPress. “Il futuro dell’Ucraina non può essere deciso senza gli ucraini”, ha ribadito Emmanuel Macron, che oggi ha avuto una conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky in vista del vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin in Alaska il 15 agosto, volto a porre fine alla guerra in Ucraina.

“Anche gli europei saranno tenuti a partecipare alla soluzione, perché è in gioco la loro sicurezza”, ha scritto il presidente francese sulla piattaforma X, precisando di aver parlato oggi con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer.