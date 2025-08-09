type here...

Zelensky: “Qualsiasi soluzione senza Kiev sarebbe una soluzione contraria alla pace”

AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina non può violare la sua Costituzione quando si tratta di questioni territoriali, aggiungendo che “gli ucraini non cederanno mai la loro terra agli occupanti“.

Commentando la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di incontrare  Vladimir Putin in Alaska il 15 agosto, Zelensky ha affermato che l’Ucraina è pronta a soluzioni concrete che possano portare alla pace. Tuttavia, ha aggiunto che qualsiasi soluzione senza Kiev sarebbe una soluzione contraria alla pace.

