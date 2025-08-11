type here...

Gaza: 12.000 bambini con malnutrizione acuta identificati solo a luglio, il dato mensile più alto mai registrato

AgenPress. L’aumento del numero di bambini colpiti da malnutrizione acuta a Gaza è sconcertante. A febbraio erano 2.000 i bambini colpiti. A giugno, quella cifra era triplicata. Ora è quasi raddoppiata di nuovo. È una chiara prova che la malnutrizione sta accelerando rapidamente, mettendo a grave rischio le giovani vite. Il ritmo di questo deterioramento è allarmante e richiede una risposta urgente e su larga scala.
Sappiamo come prevenire e curare la malnutrizione. Gli strumenti esistono. Le competenze esistono. Ma senza un accesso sicuro e continuativo, non servono a nulla. I bambini di Gaza hanno bisogno di un accesso urgente ad aiuti su larga scala e di un cessate il fuoco.
Solo nel mese di luglio, quasi 12.000 bambini a Gaza sono stati identificati con malnutrizione acuta. Si tratta del dato mensile più alto mai registrato.
Gli aiuti alimentari devono raggiungere urgentemente i bambini prima che si perdano altre vite.
Tratto dal profilo X dell’UNICEF Medio Oriente e Nord Africa.
