Guerra Ucraina. Vandeful (ministro degli Esteri tedesco): “Non si deve permettere alla violenza di spostare i confini”

AgenPress. “Non si deve permettere alla violenza di spostare i confini”, ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Johan Vandeful, respingendo le speculazioni su possibili concessioni territoriali da parte dell’Ucraina come parte di un possibile piano di pace e sottolineando la richiesta dell’Europa di partecipare al processo decisionale.

“In questi giorni importanti, siamo al fianco dell’Ucraina, in solidarietà con i nostri partner nell’Unione Europea e oltre Atlantico. Sosteniamo l’obiettivo del Presidente degli Stati Uniti di porre fine alla guerra aggressiva della Russia contro l’Ucraina. Il risultato deve essere una pace giusta e duratura. Non si deve permettere alla violenza di oltrepassare i confini. Dove la nostra sicurezza è in pericolo, dobbiamo avere voce in capitolo”, ha sottolineato Vandeful in un post su “X” dopo le consultazioni con i suoi omologhi europei.