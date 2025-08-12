Tajani: “Dobbiamo lavorare per la creazione di uno Stato palestinese”

AgenPress. “Siamo aperti al riconoscimento della Palestina, ma dobbiamo lavorare per la creazione di uno Stato palestinese”, ha affermato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

“Cisgiordania e Gaza devono essere riunificate, ma Hamas non deve avere alcun ruolo, l’Autorità Nazionale Palestinese è il nostro unico interlocutore. L’Italia ha portato proposte concrete alla Conferenza di New York sulla soluzione dei due Stati e ha co-presieduto, con l’Indonesia, il Gruppo di lavoro sulla sicurezza”.

“La nostra linea è chiara: la guerra deve finire, gli ostaggi devono essere rilasciati e deve essere garantito il pieno accesso agli aiuti umanitari. Ogni tentativo di annettere Gaza e la Cisgiordania rafforza lo sforzo terroristico di Hamas e mina l’intero percorso verso uno Stato palestinese”.