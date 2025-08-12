Trump posticipa la scadenza dei dazi sulla Cina di altri 90 giorni

AgenPress. Trump ha posticipato ancora una volta la scadenza per l’ aumento dei dazi sulle importazioni cinesi, mentre proseguono le discussioni tra le due parti.

La nuova scadenza sarebbe il 10 novembre. “Tutti gli altri elementi dell’accordo rimarranno gli stessi”, ha affermato su Truth Social.

In una dichiarazione allegata all’ordine esecutivo, la Casa Bianca ha affermato che avrebbe tenuto “negoziati in corso” per “risolvere le controversie commerciali e rafforzare i legami economici”. “Ogni ciclo di negoziati con la Cina ha contribuito a rafforzare ulteriormente la cooperazione economica”, ha aggiunto la Casa Bianca.

La scorsa settimana sono entrate in vigore le tasse sulle importazioni in decine di paesi. I prezzi sono aumentati negli Stati Uniti, mentre i dazi esistenti sulle importazioni dalla Cina e da altri paesi si stanno facendo strada nell’economia, con le aziende che si fanno carico di gran parte dei costi più elevati e i consumatori che ne assorbono una parte. Trump ha minimizzato i timori sull’inflazione e ha elogiato le decine di miliardi di dollari di entrate federali derivanti da queste tasse.

Questa è la seconda volta che l’amministrazione Trump rimanda l’imposizione di dazi ancora più elevati alla Cina, uno dei maggiori partner commerciali degli Stati Uniti. Nel 2024, gli Stati Uniti hanno importato beni cinesi per un valore di oltre 438 miliardi di dollari, tra cui articoli di ogni genere, dall’abbigliamento all’elettronica, fino ai giocattoli.

Il tira e molla di Trump con la Cina sui dazi è iniziato pochi giorni dopo il suo rientro in carica. All’inizio di febbraio, ha imposto un dazio del 10% su tutte le importazioni dalla Cina, che ha prontamente reagito con dazi più elevati. Poi, il 2 aprile, Trump ha annunciato che avrebbe imposto un dazio del 34% alla Cina .

Una settimana dopo, dopo che la Cina aveva aumentato i dazi sui prodotti statunitensi all’84%, Trump ha dichiarato su Truth Social: “In considerazione della mancanza di rispetto che la Cina ha dimostrato nei confronti dei mercati mondiali, aumento i dazi applicati alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato”. Ciò ha portato i dazi statunitensi sui prodotti cinesi a un totale del 145%, contro il 125% dei dazi cinesi sui prodotti statunitensi, il che equivale a un embargo commerciale reciproco.