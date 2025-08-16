I democratici criticano Trump per il vertice con Putin

AgenPress. Il deputato Gregory Meeks, membro di spicco della Commissione Affari Esteri della Camera, ha dichiarato in una nota che l’incontro bilaterale di Trump con la Russia di oggi è stato una “ricompensa immeritata per Putin”.

“Il presidente Trump avrebbe dovuto fare pressione su Putin imponendo sanzioni schiaccianti alla sua macchina da guerra e fornendo all’Ucraina gli strumenti necessari per difendersi. Invece, stendendo letteralmente il tappeto rosso, Trump ha legittimato l’aggressione russa e insabbiato i crimini di guerra di Putin. È vergognoso”, ha affermato Meeks.

Anche il senatore democratico dell’Arizona Mark Kelly, ex pilota da combattimento della Marina, ha criticato Trump in merito al vertice ad alto rischio in un post su X.

Anche il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha criticato la conferenza stampa congiunta, scrivendo in maiuscolo in un post su X: “Trump è appena fuggito dal podio con Putin – nessuna domanda, niente! Completamente a corto di energie.

“Goditi il volo di ritorno, Donald – ora sei il problema di Putin. Io sono la soluzione per l’America”, ha aggiunto.