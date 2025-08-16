type here...

Peskov: “I presidenti hanno deciso di non rispondere alle domande perché hanno fatto dichiarazioni esaurienti”

AgenPress. I presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, hanno deciso di non rispondere alle domande, perché hanno rilasciato dichiarazioni molto esaurienti durante la conferenza stampa finale, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

Alla domanda sul perché la conferenza stampa prevista si sia poi tenuta nel formato delle dichiarazioni dei leader, ha risposto: “Sono state rilasciate dichiarazioni esaurienti”.

“La conversazione è stata davvero molto positiva, e lo hanno affermato entrambi i leader. Questo è il tipo di conversazione che consente di intraprendere con fermezza la strada della ricerca comune di soluzioni di pace.”

