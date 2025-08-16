type here...

Schumer: “Trump ha steso il tappeto rosso per il delinquente autoritario Vladimir Putin”

AgenPress. Il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer ha criticato il modo in cui Trump ha gestito Putin durante il vertice in Alaska, affermando che Trump “ha steso il tappeto rosso per il delinquente autoritario Vladimir Putin”.

“Invece di schierarsi dalla parte dell’Ucraina e dei nostri alleati, Trump si è schierato spalla a spalla con un autocrate che ha terrorizzato il popolo ucraino e il mondo per anni”, ha scritto Schumer in un post su X.

Schumer ha anche espresso le preoccupazioni di altri democratici secondo cui l’incontro non aveva prodotto progressi verso la fine della guerra.

“Mentre aspettiamo i dettagli cruciali di quanto discusso, a prima vista sembra che Trump abbia concesso a Putin legittimità, un palcoscenico globale, nessuna responsabilità e non abbia ottenuto nulla in cambio. Il nostro timore è che questa non sia stata diplomazia, ma solo teatro”, ha aggiunto.

