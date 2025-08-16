Trump e Putin abbandonano la conferenza stampa senza spiegare cosa avessero ottenuto

AgenPress. Uno slogan di speranza – “Perseguire la pace” – stampato sul muro, il presidente Donald Trump ha accolto il suo omologo russo Vladimir Putin per un vertice in Alaska i cui risultati sono rimasti del tutto incerti una volta conclusosi bruscamente.

Dopo un incontro durato quasi tre ore, i due uomini si sono riuniti per proclamare i progressi compiuti. Ma hanno abbandonato la conferenza stampa programmata senza spiegare esattamente cosa avessero ottenuto.

Una cosa era evidente: non era stato raggiunto alcun accordo. E il cessate il fuoco che Trump aveva dichiarato di volere al termine del vertice era ben lungi dall’essere realtà, poiché attribuiva sempre più la responsabilità di “raggiungere un accordo” al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Ci sono stati molti, moltissimi punti su cui abbiamo concordato – la maggior parte, direi”, ha detto Trump in conferenza stampa, parlando dopo Putin. “Un paio di punti importanti su cui non siamo ancora arrivati, ma abbiamo fatto qualche progresso”.

“Non c’è accordo finché non c’è un accordo”, ha dichiarato Trump.

Trump e Putin hanno lasciato il palco senza rispondere alle domande.

Si è trattato di una conclusione inconcludente per un vertice sfarzoso che, nonostante tutte le incognite, sembrava dare il benvenuto deciso a Putin nel gregge diplomatico.

Tuttavia, nonostante tutto lo sfarzo e il protocollo, le indicazioni di quanto difficile sarà il compito di Trump erano evidenti fin dall’inizio dell’incontro.

Proprio mentre i presidenti si stavano salutando sulla pista della base aerea di Elmendorf, in Ucraina sono stati lanciati gli allarmi sull’arrivo di droni e aerei russi: un segnale dell’intenzione di Putin di continuare la sua guerra, mentre Trump lo stava colmando di omaggi di rispetto sul suolo statunitense.