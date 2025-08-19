Fapi: “Parlamento approvi rottamazione quinquies al più presto”

AgenPress. “Sul tavolo del Governo è allo studio la rottamazione quinquies, una misura fortemente attesa dalle famiglie, dalle piccole imprese e dalle partite IVA. Chiediamo che questo provvedimento venga al più presto approvato dal Parlamento.
Si tratta infatti di uno strumento fondamentale per dare respiro alle piccole attività, che troppo spesso si trovano in difficoltà nel rapporto con il fisco.
Siamo convinti che le forze politiche sapranno accogliere questa esigenza concreta, nell’interesse di chi lavora e produce”.
Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.