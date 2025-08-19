type here...

Fapi: “Parlamento approvi rottamazione quinquies al più presto”

Fisco
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress.  “Sul tavolo del Governo è allo studio la rottamazione quinquies, una misura fortemente attesa dalle famiglie, dalle piccole imprese e dalle partite IVA. Chiediamo che questo provvedimento venga al più presto approvato dal Parlamento.

Si tratta infatti di uno strumento fondamentale per dare respiro alle piccole attività, che troppo spesso si trovano in difficoltà nel rapporto con il fisco.

Siamo convinti che le forze politiche sapranno accogliere questa esigenza concreta, nell’interesse di chi lavora e produce”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it. All Rights Reserved. Credits