Macron: “Non credo che Putin sia disposto a raggiungere la pace in Ucraina”

AgenPress. “Quando guardo la situazione e i fatti, non vedo il presidente Putin molto disposto a ottenere la pace ora”, ha detto Macron in un’intervista dopo un incontro alla Casa Bianca. “Ma forse sono troppo pessimista”.

“L’ottimismo di Trump va preso sul serio. Quindi, se ritiene di poter raggiungere un accordo, questa è un’ottima notizia, e dobbiamo fare tutto il possibile per raggiungere un ottimo accordo”.

Macron ha insistito sul fatto che gli Stati Uniti devono fare pressione sulla Russia e su Putin affinché trovino una soluzione, compresa l’introduzione di ulteriori sanzioni.

Se non ci saranno progressi nell’incontro bilaterale annunciato dal presidente Donald Trump tra Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e se un incontro trilaterale fallirà, “o se i russi non rispetteranno questo approccio, sì, dovremo aumentare le sanzioni, sia secondarie che primarie”, ha aggiunto Macron.

“C’è un aggressore, che è la Russia. C’è un Paese che ha deciso di uccidere persone, rapire bambini e che ha rifiutato un cessate il fuoco e la pace, quindi non possiamo semplicemente creare una situazione equivalente tra Ucraina e Russia.”

L’Ucraina deve ricevere garanzie di sicurezza per prevenire futuri attacchi russi che potrebbero prolungare il conflitto o dare inizio a una nuova guerra, ha concluso Macron dopo l’incontro con Trump, Zelensky e i principali leader europei.