Insopportabile speculazione sui prodotti agroalimentari

Incomprensibile e colpevole la speculazione che si sta consolidando sui prodotti agro-alimentari nel nostro paese. Infatti:

si riducono i costi a livello internazionale delle materie prime

si riducono i costi di trasporto per via della riduzione del prezzo del petrolio e quindi dei carburanti

si riduce il valore del dollaro, moneta con cui si acquista, rispetto all’euro.

A fronte di questo scenario non solo nel mercato italiano non si registra nessuna riduzione dei prezzi, ma anzi ancora aumenti indecenti.

Qui di seguito una esemplificazione dell’andamento dei prezzi di alcuni prodotti fondamentali per la spesa delle famiglie ( medie nazionali ).

€ Kg 2021 2024 Aumenti % AGGIORNAMENTO 2025

PANE 3.03 4.08 35% 4.39

PASTA 1.34 2.15 60% 2.28

LATTE 1.29 1.85 43% 1.90

OLIO EVO 5.20 11.50 121% 12.00

LIMONI 1.84 3.21 74% 3.21

CAROTE 1.27 2.01 68% 2.05

MELE GOLD 1.12 2.52 125% 2.52

PATATE 1.19 1.95 62% 1.95

POMODORI 2.30 3.32 44% 3.41

POLLO 4.22 7.37 74% 7.57

POLLO COSCE 3.70 6.68 80% 6.90

MACINATO VITEL. 7.99 12.23 53% 13.50

PROSCIUTTO COTTO 18.34 28.00 53% 28.00

E’ una situazione francamente indecente ed è incomprensibile che nessuna istituzione ci spieghi il perché di questa situazione, tale da realizzare così ulteriori diminuzioni dei relativi consumi anche a fronte di un potere di acquisto in calo causa stipendi al palo e pensioni bistrattate. Tutto ciò produce una riduzione del benessere delle famiglie e veri drammi per quelle povere e disagiate, una ulteriore contrazione del Mercato con ripercussioni negative sull’intera economia del Paese. Quando qualcuno ci metterà mano sarà sempre troppo tardi – dichiara Rosario Trefiletti Presidente C.C.I.