Carceri, provincia autonoma Trento: Nordio stanzia 500.000 euro per formazione detenuti

AgenPress. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, stanzia per la Provincia Autonoma di Trento nuove risorse per oltre 500 mila euro per la formazione professionale dei detenuti e lo sviluppo di competenze in laboratori realizzati e attrezzati allo scopo.

Si rafforza l’azione sinergica con il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Si offriranno nuove opportunità ai detenuti di apprendere una professione nei laboratori di barberia e parruccheria, oltre che a percorsi finalizzati all’acquisizione dei prerequisiti lavorativi e altro. Sarà attivato un processo per l’attestazione delle competenze da spendere sul mercato del lavoro una volta fuori dal circuito penitenziario.

Il Progetto, ideato con il supporto di Gabriella De Stradis, Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, è finanziato nell’ambito del Piano “Una Giustizia più Inclusiva: Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” di cui il Ministero della Giustizia è Organismo Intermedio per il Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”.