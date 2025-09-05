Nordio, a breve anche la riforma dei commercialisti e degli esperti contabili

AgenPress. “Il Consiglio dei ministri ieri ha approvato il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense ed ha anche avviato l’esame del disegno di legge su dottori commercialisti ed esperti contabili. Il disegno di legge approvato mantiene ferme le competenze già riservate dalla disciplina vigente agli avvocati in materia di giustizia.

Quindi nessuna interferenza tra le attribuzioni degli avvocati e dei commercialisti, le cui riforme viaggiano su due binari paralleli in un’ottica di riordino e razionalizzazione delle competenze esistenti. Il lavoro svolto rappresenta il risultato del positivo confronto sviluppatosi negli ultimi due anni con l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, della Cabina di Regia delle professioni che raccoglie in un tavolo comune avvocati, notai e dottori commercialisti. Quindi nessuna ragione di attrito tra gli ordini le cui esigenze trovano, come doveroso, uguale attenzione da parte mia.

Il rinvio in CDM del disegno di legge delega per i dottori commercialisti ed esperti contabili, come già avvenuto il 4 di agosto per quello degli avvocati, ha natura meramente tecnica. Confermo, dunque, il pieno impegno sul testo che auspico sia approvato a breve”.