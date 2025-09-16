type here...

Incontro Nordio-Todde su 41-bis, il ministro deciderà dopo adeguate consultazioni

Giustizia
redazione
Da redazione
AgenPress. Si è tenuto oggi a Roma l’incontro tra il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio e la Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde. Nel corso del colloquio, la Presidente Todde ha rappresentato le preoccupazioni della Regione in relazione all’ipotesi di trasferire un numero rilevante di detenuti sottoposti al regime del 41-bis negli istituti penitenziari sardi, che potrebbero determinare gravi conseguenze sul territorio.

L’incontro, a detta delle due Parti, è stato molto costruttivo e ha consentito di gettare le basi per un dialogo continuativo, nel rispetto delle posizioni e dei ruoli istituzionali reciproci. Nordio, presente alla Camera durante la discussione del ddl sulla separazione delle carriere, ha confermato l’impegno del Ministero a mantenere aggiornata costantemente la Regione e a non prendere decisioni se non dopo adeguate consultazioni.

