A Velletri i detenuti protagonisti del primo Talent Show in un carcere

AgenPress. Il primo talent show in un penitenziario: è “Prison Got Talent” e la finale si terrà domani, 18 settembre, alle 15, nel teatro “Enzo Tortora” della casa circondariale di Velletri. La manifestazione, organizzata dalla Direttrice del carcere, Anna Rita Gentile, con il supporto e la collaborazione della Polizia penitenziaria e dell’Area giuridico-pedagogica dell’Istituto, ha visto un’ampia partecipazione: 40 detenuti si sono messi in gioco per la semifinale che si è tenuta a fine luglio.

Sono 15 i finalisti che si contendono il titolo. La maggior parte di loro – Alin, Andrea, Tommaso, Luciano, Fabrizio, Roberto, Cristiano, Fabio, Elsayed, Antonio – si esibisce nel canto. Il ballo è il talento scelto da Andrea, la recitazione da Mauro e Roberto. Andrea si cimenta in un’esibizione di karate; Emiliano nella scrittura creativa. Ogni talent show che si rispetti ha dei giurati: saranno presenti, tra gli altri, la ballerina e conduttrice Rossella Brescia, i cantanti Lavinia Fiorani e Luca Guadagnini e il giornalista Luciano Sciurba.

“Prison Got Talent” è stato reso possibile anche grazie alla copertura della pianta organica dei Funzionari giuridico-pedagogici: a Velletri è al completo, con 8 unità di personale di quest’Area.

“Sarebbe bello farlo almeno tra gli istituti più grandi, dove c’è più possibilità di scoprire talenti, o anche farlo a livello regionale. E magari arrivare al livello nazionale, anche se è più complesso da organizzare”, commenta la Direttrice Anna Rita Gentile. L’evento è completamente auto-organizzato dalla comunità penitenziaria di Velletri ed è a spese dell’Amministrazione: i microfoni e tutta la strumentazione tecnica erano già nella disponibilità della casa circondariale.