Previsioni Meteo del 18 Settembre 2025

AL CENTRO – Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli del tutto soleggiati; al pomeriggio attese velature in transito sulla Sardegna e qualche addensamento in più sulla Sicilia orientale. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile ovunque.