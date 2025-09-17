type here...

Previsioni Meteo del 18 Settembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 18 Settembre 2025

AL NORD – Al mattino qualche addensamento basso lungo la Pianura Padana, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in formazione sulle Alpi occidentali, soleggiato sugli altri settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni. 
 

AL CENTRO – Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli del tutto soleggiati; al pomeriggio attese velature in transito sulla Sardegna e qualche addensamento in più sulla Sicilia orientale. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile ovunque.

Temperature minime in lieve calo; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in calo al sud.

